کنٹرولر امتحانات کا مختلف مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
کنٹرولر امتحانات کا مختلف مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) کنٹرولر امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی، تنویر اصغر اعوان نے تلہ گنگ کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔

 انہوں نے امتحانی عمل کے دوران بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز، سکیورٹی انتظامات اور امتحانی نظم و ضبط کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کنٹرولر امتحانات نے کہا کہ میٹرک سیکنڈ اینول امتحان 2025اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جبکہ ضلع جہلم میں 13اکتوبر کو ملتوی ہونے والا انگلش کا پرچہ کل 22اکتوبر 2025بروز بدھ کو منعقد کیا جائے گا۔ کنٹرولر امتحانات نے واضح کیا کہ نقل کے انسداد کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اور امتحانات کی شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

