غذائی قلت، جدید زرعی ٹیکنالوجی کی ضرورت، ایڈیشنل کمشنر ریونیو
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) گندم ہماری بنیادی خوراک کی ضرورت ہے لہٰذا گندم کی کاشت کے ہدف کو یقینی بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔
اس امر کا اظہار مسعود احمد ایڈیشنل کمشنر ریونیو نے گندم کی کاشت کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کاشت اور کاشتکاروں کی آگاہی کیلئے مربوط مہم چلائی جائے، گندم کاشت کیلئے زرعی مداخل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس وقت گندم کی بہتر پیداوار اور ملکی غذائی قلت کو پورا کرنے کیلئے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔، شاہد افتخار بخاری ڈائریکٹر زراعت نے بریفنگ دی۔ راولپنڈی ڈویژن میں 15لاکھ 30ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔