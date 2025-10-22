صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کی سٹرٹیجک شراکت داری

  • اسلام آباد
پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کی سٹرٹیجک شراکت داری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی (پی ٹی سی ایل گروپ) نے، سیکوئنس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی ہے تاکہ پاکستان بھر کی انٹرپرائز کمپنیوں کیلئے کمیونی کیشن پلیٹ فارم ایز اے متعارف کرائی جاسکے۔

آصف احمد، گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر سیکوئنس نے منعقدہ جائیٹکس گلوبل 2025کے دوران معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں سید عاطف رضا، گروپ چیف کمرشل آفیسر، پی ٹی سی ایل و یوفون 4Gاور کریم خورشید، سی ای او، سیکوئنس کے علاوہ دونوں اداروں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ معاہدے کا مقصد سیکوئنس کی عالمی مہارت اور پی ٹی سی ایل گروپ کے وسیع نیٹ ورک کو یکجا کرتے ہوئے پاکستانی کاروباری اداروں کی گو ٹو مارکیٹ صلاحیتوں کو مضبوط بنانا، کسٹمر انگیجمنٹ میں بہتری لانا اور ان کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو تیز کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر