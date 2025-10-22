پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کی سٹرٹیجک شراکت داری
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی (پی ٹی سی ایل گروپ) نے، سیکوئنس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کی ہے تاکہ پاکستان بھر کی انٹرپرائز کمپنیوں کیلئے کمیونی کیشن پلیٹ فارم ایز اے متعارف کرائی جاسکے۔
آصف احمد، گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر سیکوئنس نے منعقدہ جائیٹکس گلوبل 2025کے دوران معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں سید عاطف رضا، گروپ چیف کمرشل آفیسر، پی ٹی سی ایل و یوفون 4Gاور کریم خورشید، سی ای او، سیکوئنس کے علاوہ دونوں اداروں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ معاہدے کا مقصد سیکوئنس کی عالمی مہارت اور پی ٹی سی ایل گروپ کے وسیع نیٹ ورک کو یکجا کرتے ہوئے پاکستانی کاروباری اداروں کی گو ٹو مارکیٹ صلاحیتوں کو مضبوط بنانا، کسٹمر انگیجمنٹ میں بہتری لانا اور ان کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو تیز کرنا ہے۔