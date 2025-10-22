کار لفٹر گرفتار، 2گاڑیاں برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ سول لائنز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کار چوری کی وارداتوں میں مطلوب کار لفٹر کو گرفتارکرکے لاکھوں روپے مالیت کی 2مسروقہ گاڑیاں مہران کار اور کیری ڈبہ برآمد کیں، مسروقہ گاڑیاں زیر حراست شخص کے انکشاف و نشاندہی پر برآمد کی گئیں۔
