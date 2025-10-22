اسلام آباد:4اشتہاریوں سمیت 8جرائم پیشہ افراد گرفتار
تھانہ سبزی منڈی، نون اور ہمک کی کارروائیاں، منشیات، اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 4اشتہاری مجرمان سمیت 8جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں تھانہ سبزی منڈی، نون اور ہمک پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 923گرام ہیروئن، 202گرام آئس اور پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 5اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔