صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:4اشتہاریوں سمیت 8جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد:4اشتہاریوں سمیت 8جرائم پیشہ افراد گرفتار

تھانہ سبزی منڈی، نون اور ہمک کی کارروائیاں، منشیات، اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 4اشتہاری مجرمان سمیت 8جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں تھانہ سبزی منڈی، نون اور ہمک پولیس نے تین ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 923گرام ہیروئن، 202گرام آئس اور پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 5اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر