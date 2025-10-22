صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائونڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کانووکیشن، 1,092طلبا میں اسناد تقسیم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) فائونڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد نے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز اور فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ آئی ٹی کے طلبا و طالبات کے اعزاز میں کانووکیشن 2025کی شاندار تقریب ٹوپی رکھ کمپلیکس، نزد ایوب پارک منعقد کی۔

تقریب کے مہمانِ خصوصی لیفٹیننٹ جنرل محمد علی (ہلالِ امتیاز ملٹری) (ریٹائرڈ)، سیکرٹری وزارتِ دفاع و چانسلر فائونڈیشن یونیورسٹی تھے۔ 1,092فارغ التحصیل طلباء کو مختلف تعلیمی پروگرامز میں اسناد تقسیم کی گئیں۔، جن میں 13پی ایچ ڈی اسکالرز بھی شامل تھے۔ 20طلائی تمغے، 17چاندی کے تمغے، 47امتیازی اسناد اور 104میرٹ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ 

