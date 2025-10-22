صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی کیلئے الیکٹرک بسوں کے 4روٹس فائنل ہو گئے

  • اسلام آباد
راولپنڈی کیلئے الیکٹرک بسوں کے 4روٹس فائنل ہو گئے

ریلوے سٹیشن تا ہمراہی، فیض آباد تا کورال، صدر میٹرو تا منور کالونی، مریڑ تا موٹروے

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کہا کہ چیف سیکرٹری کی ہدایت کے مطابق راولپنڈی کیلئے شروع کی جانے والی الیکٹرک بسوں کی سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے جائیں۔ بسوں کے حوالے سے لوکیشن، سکیورٹی، سٹیشنز، ڈرائیورز اور لائسنس کے تمام امور کو زمینی سطح پر عملدرآمد سے پہلے یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں راولپنڈی سمیت تمام اضلاع کو خصوصی ہدایات جاری کی گئیں تاکہ عوام کو سفر کی معیاری سہولیات دی جاسکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ راولپنڈی میں مجموعی طور پر 45نئی الیکٹرک بسیں پہنچ چکی ہیں جو مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ ان میں روٹ نمبر 1راولپنڈی ریلوے سٹیشن تا ہمراہی سٹاپ، روٹ نمبر 2فیض آباد چوک تا کورال چوک، روٹ نمبر 3صدر میٹرو بس سٹیشن تا منور کالونی اور روٹ نمبر 4مریڑ میٹروبس سٹیشن تا موٹروے چوک شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسوں کیلئے 2سے 3روزہ تربیتی سرٹیفکیٹ پروگرامز کا انعقاد کیا جائے تاکہ عملہ بسوں کے آپریشن سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔

