فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤ سنگ اتھارٹی میں فراڈ اور بدعنوانی کا انکشاف، ملزم گرفتار
راولپنڈی(آئی این پی)راولپنڈی میں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی میں فراڈ اور بدعنوانی کا انکشاف ہوا ہے جب کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے کارروائی کرکے ملزم ساجد محمود کو گرفتار کر لیا۔
ملزم نے دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے موضع تھلہ سیداں (G-14/3)اسلام آباد کی زمین کے معاوضے میں جعلسازی کی۔ ملزم نے دیگر ساتھیوں سے مل کر 65 لاکھ روپے غیرقانونی طور پر جعلی مالک کو دلوا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔