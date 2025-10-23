سنگین جرائم میں ملوث 5مجرموں سمیت 11جرائم پیشہ افراد گرفتار
نو ن، انڈسٹر یل ایر یا، ہمک اور شہزاد ٹا ؤن میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ اشتہاری مجرمان سمیت 11جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، اس سلسلہ میں نو ن، انڈسٹر یل ایر یا، ہمک اور تھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس نے چھ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,131گر ام چرس، 120گر ام ہیر وئن، 120گر ام آ ئس، دو عدد پستول اور ایک عدد گن معہ ایمونیشن برآمد کرلی، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران پا نچ اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔