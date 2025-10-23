راولپنڈی پولیس نے 8 ملزم دھر لئے، شراب، اسلحہ برآمد
راولپنڈی(خبرنگار)راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 8 افراد کوحراست میں لے کر 43 لٹر شراب، آہنی مکہ اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ رتہ امرال، صدرواہ، نصیر آباد، چکلالہ، روات اور وارث خان کے علاقوں میں کی گئیں۔
راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 8 افراد کوحراست میں لے کر 43 لٹر شراب، آہنی مکہ اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا،زیرحراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ رتہ امرال، صدرواہ، نصیر آباد، چکلالہ، روات اور وارث خان کے علاقوں میں کی گئیں۔