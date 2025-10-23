صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی پولیس نے 8 ملزم دھر لئے، شراب، اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خبرنگار)راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 8 افراد کوحراست میں لے کر 43 لٹر شراب، آہنی مکہ اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ رتہ امرال، صدرواہ، نصیر آباد، چکلالہ، روات اور وارث خان کے علاقوں میں کی گئیں۔

