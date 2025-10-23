پہاڑوں کی لیز پالیسی کے خلاف سکردو روڈ پر دھرنے کااعلان
سکردو(نمائندہ دنیا)بلتستان جیمز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے پہاڑوں کی لیز پالیسی کے خلاف اور مائننگ کے شعبے سے وابستہ مقامی کاروباری افراد کے مطالبات حل نہ ہونے پر 27 اکتوبر سے جگلوٹ سکردو روڈ پر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔
پریس کلب سکردو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلتستان جیمز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں وزیر دلشاد ، سعید شگری اور وجاہت حسین نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مائننگ سے وابستہ بالائی علاقوں کے 90 فی صد لوگوں کا معاشی قتل کیا جارہا ہے ، یہ سب منرل ڈیپارٹمنٹ کی نااہلی اور بدنیتی سے ہورہا ہے۔
ہمیں مذاکرات میں الجھا کر منرل ڈیپارمنٹ نے دباؤ میں آکر وزیراعلی کے قریبی رشتہ دار کی کمپنی کو اہم پہاڑ لیز پر دے دیا ہے ، اس طرح کے ناجائز کارروائیوں کے لیے ڈیپارٹمنٹ والے خفیہ اداروں کی ایما پر کارروائی کی مجبوری ظاہر کرتے ہیں۔ عہدیداروں نے مطالبہ کیا کہ برسوں سے جاری روایتی مائننگ کو قانونی حیثیت د ی جائے۔