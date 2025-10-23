کوئٹہ کے طلبا کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ ،قانون سازی بارے بریفنگ
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) کوئٹہ کے نجی سکول کے طلباء نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔وفد کو سینیٹ میوزیم کا دورہ کروایا۔۔۔
جہاں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ اور ایوان بالا کے کردار پر مبنی معلوماتی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی اور انہیں ایوان بالاء کے قانون سازی کے عمل اور کام کے طریقہ کار پر جامع بریفنگ دی گئی۔ وفد نے گلی دستور کا بھی دورہ کیا۔بعد ازاں وفد کو سینیٹ ہال کا دورہ کرایا گیا اور انہیں سینیٹ اجلاس کی کاروائی کے بارے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔