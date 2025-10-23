صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ کے طلبا کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ ،قانون سازی بارے بریفنگ

  • اسلام آباد
کوئٹہ کے طلبا کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ ،قانون سازی بارے بریفنگ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) کوئٹہ کے نجی سکول کے طلباء نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔وفد کو سینیٹ میوزیم کا دورہ کروایا۔۔۔

 جہاں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ اور ایوان بالا کے کردار پر مبنی معلوماتی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی اور انہیں ایوان بالاء کے قانون سازی کے عمل اور کام کے طریقہ کار پر جامع بریفنگ دی گئی۔ وفد نے گلی دستور کا بھی دورہ کیا۔بعد ازاں وفد کو سینیٹ ہال کا دورہ کرایا گیا اور انہیں سینیٹ اجلاس کی کاروائی کے بارے بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے 8 سال بعد بھی مکمل نہ ہوسکے

پھاٹا کی زمینوں پر آبادکاری بارے پی سی ون پر غور

محکمہ صنعت اور چینی کمپنی کے مابین تعاون کامعاہدہ

مسئلہ فلسطین کا بذریعہ ٹرمپ حل کبھی دیرپا نہیں ہو سکتا : اشرف جلالی

غزہ کی جامعات کے وفد کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ

705لٹر جعلی دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن