عوام کے خادم بن کر کام کریں ،عزت ملے گی ،کمانڈنٹ پولیس کالج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کے 14ویں انٹرمیڈیٹ کورس اور 23ویں لوئر کورس کی پاسنگ آئوٹ کے سلسلے میں کیپیٹل پولیس کالج میں تقریب ہوئی۔
کمانڈنٹ کیپیٹل پولیس کالج عتیق طاہر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، عتیق طاہر نے ٹریننگ کورسز میں نمایاں کارکردگی کا مظاہر ہ کرنے والے افسران و جوانوں میں انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کئے ،انہوں نے کہا کہ عوام کے خادم بن کر کام کریں ،عزت ملے گی۔ تقریب سے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ آپ تمام افسران و جوانوں نے محکمانہ ترقی کے لئے جاری محکمانہ کورسز کامیابی سے مکمل کر لئے ہیں، ہم سب عوام کے خادم ہیں ناکہ عوام ہماری خادم ،یقین جانیں جتنا سکون کسی کی خدمت میں ملتا ہے کسی اور کام میں نہیں،آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں ،کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو عزت نہ ملے ،سچے دل کے ساتھ آج یہ عہد کریں کہ انسانی خدمت کو اپنا شعار بنائیں گے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عوام کو بلاتفریق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔