صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای سی کے زیر اہتمام کراچی میں دوروزہ صلاحیت سازی سیشن

  • اسلام آباد
ایچ ای سی کے زیر اہتمام کراچی میں دوروزہ صلاحیت سازی سیشن

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایچ ای سی پ نے کراچی مرکز میں مالی سال 2023-24اور 2024-25 کے لیے اعلیٰ تعلیمی اعدادوشمار پر دو روزہ صلاحیت سازی سیشن کا انعقاد کیا۔

اجلاس میں سندھ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے 45سے زائد فوکل پرسنز نے شرکت کی۔ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن ڈیٹا ریپوزٹری ڈویژن کے زیر اہتمام اس سرگرمی کا مقصد اعلیٰ تعلیمی اعدادوشمارجمع کرانے پراعلیٰ تعلیمی اداروں اور ان سے منسلک کالجوں کے فوکل پرسنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے اور انہیں درستگی، مستقل مزاجی اور بروقت رپورٹنگ کو یقینی بنانے میں جامع مدد فراہم کرنا ہے ۔پہلے دن کے سیشن میں اعلیٰ تعلیم کے اعدادوشمار کے سانچوں، توثیق کے طریقہ کار، اور آن لائن جمع کرانے کے طریقہ کار کی سمجھ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عطائیت کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں،محکمہ صحت،پولیس، انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

بلدیاتی الیکشن میں تعلیم کی شرط نہ نان فائلر پر پابندی:ریجنل الیکشن کمشنر

ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے ٹیمیں متحرک ہوں،اسد مگسی

اظہر محمود کیانی کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

ایم ڈی کیٹ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن