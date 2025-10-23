ایچ ای سی کے زیر اہتمام کراچی میں دوروزہ صلاحیت سازی سیشن
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایچ ای سی پ نے کراچی مرکز میں مالی سال 2023-24اور 2024-25 کے لیے اعلیٰ تعلیمی اعدادوشمار پر دو روزہ صلاحیت سازی سیشن کا انعقاد کیا۔
اجلاس میں سندھ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے 45سے زائد فوکل پرسنز نے شرکت کی۔ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن ڈیٹا ریپوزٹری ڈویژن کے زیر اہتمام اس سرگرمی کا مقصد اعلیٰ تعلیمی اعدادوشمارجمع کرانے پراعلیٰ تعلیمی اداروں اور ان سے منسلک کالجوں کے فوکل پرسنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے اور انہیں درستگی، مستقل مزاجی اور بروقت رپورٹنگ کو یقینی بنانے میں جامع مدد فراہم کرنا ہے ۔پہلے دن کے سیشن میں اعلیٰ تعلیم کے اعدادوشمار کے سانچوں، توثیق کے طریقہ کار، اور آن لائن جمع کرانے کے طریقہ کار کی سمجھ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔