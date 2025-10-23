صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی کی جانب سے یونیورسٹی ریسرچ فارم کونٹ پر کسانوں کی آگاہی اور رہنمائی کے لیے کسان میلے کا انعقاد کیا گیا۔

کسان میلے کا بنیادی مقصد زرعی لاگت کو کم کرنے کے طریقوں، کھادوں کا معتدل استعمال ، زراعت کو منافع بخش بنانے اور اکیڈیمیا انڈسٹری باہمی روابط کو مضبوط کرنا تھا۔ کسان میلے کا افتتاح مشترکہ طور پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمرالزمان اور سابق ایم این اے راجہ محمد جاوید اخلاص نے کیا۔ اس موقع پر بین الاقوامی اور قومی زرعی ماہرین، کسان، سٹیٹ بنک آف پاکستان، گرین پاکستان انیشیٹیواور فاطمہ فرٹیلائزرز کے نمائندگان کے علاوہ ڈینز، ڈائریکٹرز ، انتظامیہ، فیکلٹی ممبرز اور طلبا کی کثیر تعداد بھی شامل تھی۔

