خاتون سے زیادتی ،گرفتار ملزمان کا اعتراف جر م ،جسمانی ریمانڈ منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد کے علاقے تھانہ مارگلہ کی حدود میں نجی شاپنگ مال کے فلیٹ میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں گرفتار دونوں ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا۔
پولیس نے گرفتار ملزمان فیصل جلال اور حفیظ اللہ کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پیش کیا، جہاں جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے سماعت کے بعد دونوں ملزمان کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق خاتون روزگار کی تلاش میں گاؤں سے اسلام آباد آئی تھیں اور فیس بک کے ذریعے کال سینٹر میں نوکری کی تلاش کر رہی تھیں۔ خاتون کے بیان کے مطابق 21 اکتوبر کو فیصل نامی شخص نے انہیں نجی شاپنگ مال بلایا، جہاں حفیظ اللہ نامی شخص فلیٹ میں لے گیا۔ دونوں نے زبردستی زیادتی کی، تھپڑ اور مکے مارے۔