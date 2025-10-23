صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی سی ایل نے آمدن میں 15 فیصد اضافہ کر کے شرح نمو برقرار رکھی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پی ٹی سی ایل نے 30 ستمبر 2025 کو اختتام پذیر ہونے والی نوماہی کے مالی نتائج کا اعلان کردیا ہے۔

یہ اعلان اسلام آباد میں منعقدہ ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کیا گیا۔ پی ٹی سی ایل گروپ نے اپنی آمدن 15 فیصد اضافہ کرکے پاکستان کے سب سے بڑے مربوط ٹیلی کام سروسز فراہم کنندہ کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کی ہے ۔آمدن میں سال بہ سال13 فیصد اضافہ ہوا، آپریٹنگ منافع 57 فیصد اضافے کے ساتھ 12.9ارب روپے تک پہنچ گیا ہے ۔ بزنس سروسز شعبے نے آئی پی بینڈوڈتھ، کلاؤڈ، ڈیٹا سینٹر، اور آئی سی ٹی سلوشنز کے شعبوں میں اپنی قیادت برقرار رکھی۔

