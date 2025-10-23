پی ٹی سی ایل نے آمدن میں 15 فیصد اضافہ کر کے شرح نمو برقرار رکھی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پی ٹی سی ایل نے 30 ستمبر 2025 کو اختتام پذیر ہونے والی نوماہی کے مالی نتائج کا اعلان کردیا ہے۔
یہ اعلان اسلام آباد میں منعقدہ ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کیا گیا۔ پی ٹی سی ایل گروپ نے اپنی آمدن 15 فیصد اضافہ کرکے پاکستان کے سب سے بڑے مربوط ٹیلی کام سروسز فراہم کنندہ کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کی ہے ۔آمدن میں سال بہ سال13 فیصد اضافہ ہوا، آپریٹنگ منافع 57 فیصد اضافے کے ساتھ 12.9ارب روپے تک پہنچ گیا ہے ۔ بزنس سروسز شعبے نے آئی پی بینڈوڈتھ، کلاؤڈ، ڈیٹا سینٹر، اور آئی سی ٹی سلوشنز کے شعبوں میں اپنی قیادت برقرار رکھی۔