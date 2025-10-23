صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سنگل ونڈو ، جدید اے آئی چیٹ بوٹ خضر کا کامیاب آغاز

  • اسلام آباد
پاکستان سنگل ونڈو ، جدید اے آئی چیٹ بوٹ خضر کا کامیاب آغاز

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )پاکستان سنگل ونڈو نے حال ہی میں اپنے جدید اے آئی چیٹ بوٹ خضر کا کامیاب آغاز کیا ہے ، جو پی ایس ڈبلیو پلیٹ فارم اور ٹریڈ انفارمیشن پورٹل میں متعارف کرایا گیا ہے۔

یہ چیٹ بوٹ سائبریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے اور تجارتی برادری کے لیے معلومات حاصل کرنے اور پلیٹ فارم استعمال کرنے کے طریقے میں جدت لا رہا ہے۔ خضر تاجروں اور سٹیک ہولڈرز کے لیے ہر وقت دستیاب ایک ڈیجیٹل معاون ہے۔ یہ چیٹ بوٹ درآمد، برآمد اور ٹرانزٹ سے متعلق معلومات، قوانین، اور دستاویزات کے بارے میں فوری اور درست رہنمائی دیتا ہے ، جس سے پورا عمل زیادہ آسان اور مؤثر بن جاتا ہے۔

