پاکستان سنگل ونڈو ، جدید اے آئی چیٹ بوٹ خضر کا کامیاب آغاز
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )پاکستان سنگل ونڈو نے حال ہی میں اپنے جدید اے آئی چیٹ بوٹ خضر کا کامیاب آغاز کیا ہے ، جو پی ایس ڈبلیو پلیٹ فارم اور ٹریڈ انفارمیشن پورٹل میں متعارف کرایا گیا ہے۔
یہ چیٹ بوٹ سائبریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے اور تجارتی برادری کے لیے معلومات حاصل کرنے اور پلیٹ فارم استعمال کرنے کے طریقے میں جدت لا رہا ہے۔ خضر تاجروں اور سٹیک ہولڈرز کے لیے ہر وقت دستیاب ایک ڈیجیٹل معاون ہے۔ یہ چیٹ بوٹ درآمد، برآمد اور ٹرانزٹ سے متعلق معلومات، قوانین، اور دستاویزات کے بارے میں فوری اور درست رہنمائی دیتا ہے ، جس سے پورا عمل زیادہ آسان اور مؤثر بن جاتا ہے۔