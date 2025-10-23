سہال چونترہ میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیا جائے ،جماعت اسلامی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کی مجلس شوری کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد میں موضع سہال چونترہ میں۔۔۔
قبضہ مافیا کی فائرنگ سے مقامی کونسلر کے بھائی کے قتل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعہ کی پر زور مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر حکمران جماعت کا اس حلقے کا ایم پی اے قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سہال چونترہ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لے۔