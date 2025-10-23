صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ، ڈینگی نے ایک جان لے لی، اسلام آباد میں 24 نئے کیس

  • اسلام آباد
پانچ سالہ سید موسیٰ جان کی بازی ہار گیا ،وفاقی دارالحکومت میں سپرے ،فوگنگ مہم تیز

اسلام آباد،نوشہرہ (نیوز رپورٹر،نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24گھنٹے میں 24نئے ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ،نوشہر ہ میں ڈینگی نے ایک جان لے لی ۔اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے 20اور شہری علاقوں سے 4مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ، نوشہرہ میں پانچ سالہ سید محمد موسیٰ ڈینگی وائرس سے جا ں بحق،مرنے والوں کی تعداد پانچ ہوگئی کنٹو نمنٹ بورڈ سمیت ٹی ایم اے ڈینگی حفاظتی سپرے اور فوگ سپرے کر انے میں ناکام ہوگئے ۔آئے روز کیسز میں اضافہ ہونے لگا ۔ادھر اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم کے دوران یو میہ رپورٹ جاری کر دی ، ہائی رسک زونز میں 934رہائشی مقامات پر سپرے جبکہ 2418 پوائنٹس پر فوگنگ مکمل کی گء، ایک روز میں 44,843مقامات کی چیکنگ ،515جگہوں پر لارواپازیٹو، جبکہ 3نیگیٹو رپورٹ ہوئے ،ڈی سی اسلام آباد کاکہنا ہے کہ انسدادِ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

