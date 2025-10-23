نوشہرہ، ڈینگی نے ایک جان لے لی، اسلام آباد میں 24 نئے کیس
پانچ سالہ سید موسیٰ جان کی بازی ہار گیا ،وفاقی دارالحکومت میں سپرے ،فوگنگ مہم تیز
اسلام آباد،نوشہرہ (نیوز رپورٹر،نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24گھنٹے میں 24نئے ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ،نوشہر ہ میں ڈینگی نے ایک جان لے لی ۔اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے 20اور شہری علاقوں سے 4مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ، نوشہرہ میں پانچ سالہ سید محمد موسیٰ ڈینگی وائرس سے جا ں بحق،مرنے والوں کی تعداد پانچ ہوگئی کنٹو نمنٹ بورڈ سمیت ٹی ایم اے ڈینگی حفاظتی سپرے اور فوگ سپرے کر انے میں ناکام ہوگئے ۔آئے روز کیسز میں اضافہ ہونے لگا ۔ادھر اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم کے دوران یو میہ رپورٹ جاری کر دی ، ہائی رسک زونز میں 934رہائشی مقامات پر سپرے جبکہ 2418 پوائنٹس پر فوگنگ مکمل کی گء، ایک روز میں 44,843مقامات کی چیکنگ ،515جگہوں پر لارواپازیٹو، جبکہ 3نیگیٹو رپورٹ ہوئے ،ڈی سی اسلام آباد کاکہنا ہے کہ انسدادِ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔