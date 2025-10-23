صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کا مزید 600 فلسطینی طلبہ کیلئے سکالرشپ کا اعلان

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت سکالرشپ پانے والے غزہ کے فلسطینی سٹوڈنٹس کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔

جس میں مرکزی صدر ڈاکٹرحفیظ الرحمن،فلسطینی سفیرڈاکٹرزوہیرمحمد، وائس چانسلر شہیدذوالفقار بھٹومیڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹرتنویرخالد بطور مہمانا ن خصوصی شریک ہوئے ۔ صدرالخدمت نے گریجویشن مکمل کرنے والے طلبہ وطالبا ت سے عربی میں حلف لیا، الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت 404فلسطینی سٹوڈنٹس کی میزبانی کررہی ہے ، اگلے کچھ عرصے میں 600مزید سٹوڈنٹس کو سکالرشپ دے کر پاکستان لائیں گے۔

