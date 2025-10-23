صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

  • اسلام آباد
سوشل میڈیا مانیٹرنگ شروع ، مساجد کا لاؤڈ سپیکر صرف اذان کیلئے استعمال ہوگا نفرت انگیز سرگرمیوں والے فورتھ شیڈول میں ڈالے جائینگے ،ایس ایس پی آپریشنز

راولپنڈی (خبر نگار )راولپنڈی پولیس نے مذہبی منافرت ، انتشار اور امن و امان میں رکاوٹ بننے والے عناصر کیخلاف سخت حکمت عملی ترتیب دیدی۔ سوشل میڈیا مانیٹرنگ شروع ، مساجد کا لاؤڈ سپیکر صرف اذان کے لئے استعمال ہو سکے گا ۔اس حوالے سے ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار کی زیر صدارت پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس ہوا ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو بھی امن و امان میں خلل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

امن و امان میں خلل، انتشار، بدامنی یا نفرت انگیز سرگرمیوں میں ملوث افراد کو فورتھ شیڈیول میں شامل کیا جائے گابدامنی اور انتشار پھیلانے والوں کے ساتھیوں سہولت کاروں، مالی امداد کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی ،سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پوسٹ یا پراپیگنڈا کرنے والے افراد کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے وطن واپس بھجوایا جائے گا،غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے ساتھ کاروباری معاملات، کرایہ داری یا پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ملوث افراد کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی ، ڈالا کلچر کے خاتمے کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے ۔

مزید پڑہیئے

