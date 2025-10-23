صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطینیوں کی جانیں بچانے میں عالمی ادارے ناکام رہے ،فلسطینی سفیر

  • اسلام آباد
اقوام متحدہ کا نظام ویٹو پاور کی وجہ سے مفلوج ،پاکستانی عوام کے مشکور ہیں ، خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فلسطین کے عوام پاکستان کے بہن بھائیوں کی مدد اور جذبے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے ، فلسطین بھی دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کے لئے مضبوط پوزیشن لیتا ہے ، وہ دن دور نہیں جب مقامات مقدسہ کی سرزمین فلسطین کو آزادی ملے گی، ان خیالات کا اظہار پاکستان میں فلسطین کے سفیر ڈاکٹر زوہیر محمد حمداللہ زید نے گزشتہ روز فیڈرل اردو یونیورسٹی میں منعقدہ یو این ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

فلسطین سفیر نے اسرائیلی مظالم اور اقوام متحدہ کی ناکامیوں کا تذکرہ کیا۔ پاکستان اور فلسطین کے اسلامی بھائی چارے پر مبنی تعلقات کے ذکر پر حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ فلسطین کے سفیر نے جذبات کے اظہار پر طلبہ کے والدین کے ہاتھ چومے ۔ نیتن یاہو فلسطین کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرتا رہا مگر دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ اقوام متحدہ کا نظام ویٹو پاور کی وجہ سے مفلوج ہے ۔ مظلوم فلسطینیوں کی جانیں بچانے میں عالمی ادارے ناکام رہے ۔ تقریب سے سابق سفیر و سابق صدر کشمیر مسعود خان اور سابق سفیر سید ابرار حسین نے بھی خطاب کیا۔

