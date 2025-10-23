صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،طلبہ کو درسی کتب کی ترسیل کا عمل شروع

  • اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،طلبہ کو درسی کتب کی ترسیل کا عمل شروع

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سمسٹر خزاں 2025 کے میٹرک، ایف اے اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگراموں میں داخل لاکھوں طلبہ کو درسی کتب کی ترسیل کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔

سمسٹر خزاں 2025 کے میٹرک، ایف اے اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگراموں میں داخل لاکھوں طلبہ کو درسی کتب کی ترسیل کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ تدریسی امور کو بروقت مکمل کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن