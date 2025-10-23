فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی، ڈی آئی جی
جرائم کے خاتمہ کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جائیں ،شہریوں کو سہولیات دی جائیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق کی زیر صدارت اسلام آباد میں کرائم کی صورتحال پر اجلاس ہوا ، ضلع بھر کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی، ڈی آئی جی اسلام آبادنے تمام افسران کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا،انہوں نے تمام افسران کو ہدایات جاری کر تے ہو ئے کہا جرائم کے انسداد کے لئے تما م تر وسائل بر ؤ ے کار لا تے ہو ئے قتل، اقدام قتل کا ر ومو ٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان گرفتارکئے جائیں، اشتہاری مجرمان اور متحرک جرائم پیشہ گروہوں کے ممبران کے خلاف خصوصی آپریشنز کئے جا ئیں، غیر قانونی اسلحہ،منشیات فروشوں اور قبضہ مافیاں کیخلاف بھرپور کاروائیاں عمل میں لائی جائیں، پیٹرولنگ کو مزید مؤثر اور بامقصد بنا تے ہو ئے تمام پٹرولنگ یونٹس ہمہ وقت فیلڈ میں متحرک اور موجود رہیں، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا نے کے لیے تمام تر وسائل بر ؤ ئے کا رلا ئے جائیں، انہوں نے تمام افسران کو مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کہاکہ فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ۔