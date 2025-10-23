صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکیوں ،مہمانوں کو ہر ممکن سکیورٹی دی جا ئے ،آئی جی

  • اسلام آباد
غیر ملکیوں ،مہمانوں کو ہر ممکن سکیورٹی دی جا ئے ،آئی جی

کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری کئے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا ،سکیورٹی انتظامات، سنگین نوعیت کے مقدمات کی تفتیش اور شہریوں کی شکایات کے بروقت ازالے کے حوالے سے جامع جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے شہر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، غیر ملکی وفود اور کرکٹ ٹیموں کی آمد و رفت کے روٹس، رہائش گاہوں اور دیگر اہم مقامات پر سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ غیر ملکی مہمانوں، شہریوں اور اہم شخصیات کی حفاظت کے لیے فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ٹریفک کے متبادل راستوں سے بروقت آگاہ کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی اولین ترجیح عوام کے جان و مال کا تحفظ اور انہیں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی ہے ۔ دریں اثنا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لئے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو: ننھے مریضوں کو غیر معیاری کینولہ لگانے کا انکشاف بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا

محکمہ ماحولیات کی غفلت سموگ بڑھ گئی شہری پریشان

شہر جگمگا اٹھا، سٹریٹ لائٹس بحال، گلیوں کاپیچ ورک مکمل

جی سی یونیورسٹی میں 3 روزہ قومی و بین الاقوامی کیمسٹری کانفرنس

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس،انتظامی امور کی ڈیجیٹائزیشن

محکمہ تحفظِ ماحولیات کے دفتر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن