غیر ملکیوں ،مہمانوں کو ہر ممکن سکیورٹی دی جا ئے ،آئی جی
کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری کئے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا ،سکیورٹی انتظامات، سنگین نوعیت کے مقدمات کی تفتیش اور شہریوں کی شکایات کے بروقت ازالے کے حوالے سے جامع جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے شہر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، غیر ملکی وفود اور کرکٹ ٹیموں کی آمد و رفت کے روٹس، رہائش گاہوں اور دیگر اہم مقامات پر سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ غیر ملکی مہمانوں، شہریوں اور اہم شخصیات کی حفاظت کے لیے فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ٹریفک کے متبادل راستوں سے بروقت آگاہ کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی اولین ترجیح عوام کے جان و مال کا تحفظ اور انہیں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی ہے ۔ دریں اثنا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں اور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لئے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔