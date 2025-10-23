صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی او کی کھلی کچہری ،شکایت پر سب انسپکٹر معطل

  • اسلام آباد
سی پی او کی کھلی کچہری ،شکایت پر سب انسپکٹر معطل

شہریوں کے مسائل سنے ،درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کئے

راولپنڈی(خبر نگار)سی پی او سید خالد ہمدانی نے تھانہ چکلالہ اور تھانہ مورگاہ میں کھلی کچہری کاانعقاد کیا، سول سوسائٹی، انجمن تاجران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت،سی پی او نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے موقعہ پر احکامات جاری کئے ،سی پی او نے مقدمہ کی ناقص تفتیش کی شکایت پر تھانہ وارث خان کے تفتیشی سب انسپکٹر خالد کو معطل تبدیل لائن کر دیا،سی پی او کا کہنا تھا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں کے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جائے ،سروس ڈیلیوری، میرٹ اور قانون کی بالا دستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو: ننھے مریضوں کو غیر معیاری کینولہ لگانے کا انکشاف بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا

محکمہ ماحولیات کی غفلت سموگ بڑھ گئی شہری پریشان

شہر جگمگا اٹھا، سٹریٹ لائٹس بحال، گلیوں کاپیچ ورک مکمل

جی سی یونیورسٹی میں 3 روزہ قومی و بین الاقوامی کیمسٹری کانفرنس

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس،انتظامی امور کی ڈیجیٹائزیشن

محکمہ تحفظِ ماحولیات کے دفتر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن