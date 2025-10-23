سی پی او کی کھلی کچہری ،شکایت پر سب انسپکٹر معطل
شہریوں کے مسائل سنے ،درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کئے
راولپنڈی(خبر نگار)سی پی او سید خالد ہمدانی نے تھانہ چکلالہ اور تھانہ مورگاہ میں کھلی کچہری کاانعقاد کیا، سول سوسائٹی، انجمن تاجران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت،سی پی او نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے موقعہ پر احکامات جاری کئے ،سی پی او نے مقدمہ کی ناقص تفتیش کی شکایت پر تھانہ وارث خان کے تفتیشی سب انسپکٹر خالد کو معطل تبدیل لائن کر دیا،سی پی او کا کہنا تھا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں کے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جائے ،سروس ڈیلیوری، میرٹ اور قانون کی بالا دستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔