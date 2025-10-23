پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن عوامی خدمت مشن ،شازیہ رضوان
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے کہا ہے کہ پنجاب حقیقی معنوں میں ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے سفر پر گامزن ہے۔
ان کی وژنری قیادت اور عوام دوست پالیسیوں نے صوبے میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع کر دیا ہے ۔یہ بات انہوں نے پی پی 16 خیابانِ سر سید میں مختلف محکموں کے افسران اور یوسیز کے چیئرمین کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں، صفائی، عوامی سہولیات، اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوامی خدمت کے مشن پر عمل پیرا ہے۔