سموگ، مستقل حل کیلئے 3 سالہ پروگرام شروع کرینگے، وزیر زراعت
موٹروے کے اطراف ترجیحی بنیادوں پر سپرسیڈرز فراہم کیے جا رہے ہیں،عاشق کرمانی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت سموگ کنٹرول پروگرام کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر زراعت نے کہا کہ محکمہ زراعت پنجاب اور محکمہ تحفظ ماحولیات مشترکہ طور پر سموگ کنٹرول کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دھان کی کٹائی کیلئے جدید مشینری کے استعمال کو فروغ دینے کیلئے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیلر مشینوں کے استعمال کو عام کرنے اور فصل کی باقیات اکٹھی کرنے کیلئے سروس پرووائیڈرز کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سموگ کے مستقل حل کیلئے تین سالہ پروگرام تشکیل دیا جائے گا۔ موٹروے کے اطراف ترجیحی بنیادوں پر سپرسیڈرز فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ فضائی آلودگی میں مزید کمی لائی جا سکے ۔