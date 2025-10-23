ماحولیاتی آلودگی ، یو این او ڈی سی کا تعاون بڑھانے کا عزم
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر موسمیاتی تبد یلی مصدق ملک سے اقوامِ متحدہ کے ادارہ انسدادِ منشیات کے کنٹری نمائندہ نے ملاقات کی۔
ملاقات میں غیر قانونی الیکٹرانک تجارت، منی لانڈرنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور غیر قانونی جنگلات کی کٹائی کے ماحولیاتی استحکام اور نظم و نسق پر منفی اثرات پر گفتگو کی۔ ٹرولز ویسٹر نے ماحولیاتی جرائم کے خلاف پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہا اور ٹرولز ویسٹر نے ماحولیاتی جرائم سے متعلق یو این او ڈی سی کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ منصوبے کا مقصد اداروں میں تعاون کو بہتر بنانا، قوانین اورنظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔