اشیائے صرف کی مناسب نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، کمشنر
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں رہیں ،قیمتوں میں استحکام اولین ترجیح ہے مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 8مقدمے ، 56گرفتار ،لاکھوں کے جرمانے ،بریفنگ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے وزیرِ اعلیٰ کی ہدایت پر عوام کو اشیائے ضروریہ کی مناسب نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فیلڈ میں فعال رکھتے ہوئے باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس یقینی بنایا جائے۔
خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کو اشیائے خوردونوش مناسب قیمتوں پر دستیاب ہوسکیں۔ اجلاس کے دوران کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یکم اکتوبر 2025 سے اب تک ضلع راولپنڈی میں مجموعی طور پر 8,04,053 معائنہ جات کیے گئے ۔ اس دوران زائد قیمتوں پر فروخت کی 1,015 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔ جن کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے 49,47,000 روپے کے جرمانے عائد، 8 ایف آئی آر درج ہوئیں، 67 دکانیں سیل اور 56 افراد کو گرفتار کیا گیا۔