پاکستان سے تعلقات بھائی چارے باہمی احساس پر مبنی، سعودی سفیر
پاکستانی عوام کیلئے ہر ممکن تعاون کیلئے تیار ،کھجور تقسیم تقریب میں اردو میں خطاب
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سعودی عرب کی نامور فلاحی تنظیم کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر اور بیت المال کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں تقسیمِ کھجورپروگرام پاکستان کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بِن سعید المالکی اور ایم ڈی بیت المال شاہین خالد نے مستحقین میں کھجوریں تقسیم کرتے ہوئے پروگرام کا افتتاح کیا۔ تقریب میں کے ایس ریلیف کے ڈائریکٹر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔
پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بِن سعید المالکی نے تقریب میں اردو زبان میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان عوام سے پر خلوص محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اسلامی بھائی چارے اور باہمی احساس پر مبنی ہیں۔ سعودی سفیر نے سعودی عرب کے فرماں روا سمیت تمام حکومت کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ پاکستان بیت المال کے منیجنگ ڈائریکٹر سینیٹر کیپٹن شاہین خالد بٹ نے سعودی سفیر کی موجودگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے ان کی محبت اور اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔