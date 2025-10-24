14اشتہاریوں سمیت 24جرائم پیشہ افراد گرفتار
رمنا، تر نول، سہالہ، پھلگر اں اور شہزاد ٹا ون میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) اسلام آباد پولیس کا جر ائم کے انسداد اور جر ائم پیشہ عناصر کے خلاف موثر کریک ڈاون کے دوران سنگین جر ائم میں ملوث14 اشتہاری مجرمان سمیت 24 جر ائم پیشہ عناصر گرفتار،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلہ میں رمنا، تر نول، سہالہ، پھلگر اں اور شہزاد ٹا ون پولیس نے 10 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 4کلو 890گر ام چرس، 1کلو 230گر ام آ ئس، چارعدد مختلف بور کے پستول،ایک عدد گن معہ ایمونیشن اور ایک عدد خنجر برآمد کرلیا ۔