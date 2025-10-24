صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ،اوگی میں ٹریفک حادثات، 2 جاں بحق، 7 زخمی

  • اسلام آباد
نوشہرہ ،اوگی میں ٹریفک حادثات، 2 جاں بحق، 7 زخمی

چارسدہ روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے بچہ،جیپ حادثہ میں ایک شخص چل بسا

 نوشہرہ ،اوگی(نمائندگان دنیا )نوشہرہ چارسدہ روڈ پر نوشہرہ کلاںسوئی گیس راستہ کے مقام پر تیزرفتار ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہوکر روڈ عبورکرنے والے کمسن بچے پر چڑھ گئی۔ ریسکیو 22 11 کے مطابق المناک حادثہ میں چھ سالہ بچہ عبدلمعیز موقع پر جابحق ہوگیا۔ ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ریسکیو1122نے جابحق بچے کی نعیش پوسٹ مارٹم کے لیے قاضی حسین احمدمیڈیکل کمپلکس نوشہرہ منتقل کردی ۔ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔

ادھرضلع تورغر کے علاقے پازل میں اتلیڑ سے جدباء آنے والی مسافر جیپ بریک فیل ہونے کے باعث کھائی میں جاگری، ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ خواتین سمیت سات سے افراد شدید زخمی ہوگئے ۔مقامی لوگوں نے فوری ریسکیو کارروائی کرتے ہوئے پولیس و لیویز کی مدد سے جاں بحق شخص کی نعش اور زخمیوں کو بی ایچ یو جدباء منتقل کیا جاں بحق ہونے والے کی شناخت راجن کے نام سے ہوئی، جبکہ زخمیوں میں نثار احمد، فاتن، محمد ساجد، دوست محمد، اور مہراز دختر دوست محمد دیگر خواتین شامل ہیں۔

