4 نومبر کا دھرنا ،ایپکا نے مشترکہ اجلاس بلا لیا
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا نے مرکزی صدر ایپکا پاکستان چوہدری خالد، چیئرمین اگیگا پنجاب کی کال پر پنجاب بھر کی طرح۔۔۔
راولپنڈی کے تمام سرکاری محکموں کے ملازمین کو 4 نومبر کے احتجاجی دھرنا کی کامیابی کے لیے پنجاب ٹیچر یونین شہید عباسی گروپ سمیت ایجوکیٹر ایسوسی ایشن ایس ای ایس و دیگر اساتذہ تنظیموں، پروفیسر ایسوسی ایشن پپلا، میونسپل ایمپلاز ریوینیو کوارڈینیشن کونسل، ایپکا راولپنڈی ڈویژن کے تمام محکمانہ یونٹس کی مشترکہ اجلاس طلب کرلیا۔