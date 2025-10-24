ڈرائیونگ لائسنس کی کامیاب مہم ،آئی جی کی تعریف
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آئی جی پولیس سید علی ناصر رضوی کی ہدایت پر ٹریفک پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس مہم شروع کی تھی۔۔۔
مہم کے کامیاب انعقاد پر آئی جی اسلام آباد نے سینئر پولیس افسران، فرینڈز آف پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کے افسران کے اعزاز میں ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز میں تقریب کا انعقاد کیا، آئی جی نے مہم کو کامیاب بنانے پر پولیس افسران اور رضاکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایسی مثبت کمپین سے نہ صرف عوام میں قانون کی آگاہی بڑھتی ہے بلکہ شہریوں اور پولیس کے درمیان اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔