وزارتِ انسانی حقوق کے زیرِ اہتمام بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار ،میڈیکل کیمپ

  • اسلام آباد
وزارتِ انسانی حقوق کے زیرِ اہتمام بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار ،میڈیکل کیمپ

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)خواتین کی صحت کے عالمی مہینے بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے موقع پر ویمن ویلفیئر اینڈ ڈویلپمنٹ سینٹر، وزارتِ انسانی حقوق کے زیرِ اہتمام بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار اور مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

سیمینار میں بڑی تعداد میں خواتین، ٹرینیز اور عملے نے شرکت کی، جس سے خواتین میں صحت اور احتیاطی تدابیر سے متعلق بڑھتی ہوئی آگاہی فراہم کی گئی۔تقریب میں ماہر ڈاکٹروں اور نفسیات کے ماہرین نے خواتین کو بریسٹ کینسر کی ابتدائی علامات، بروقت تشخیص اور علاج کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔

