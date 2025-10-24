صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 5 افراد کو حراست میں لے کر 23 لٹر شراب، آہنی مکہ اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، زیرحراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ گنجمنڈی، گوجرخان، ریس کورس، واہ کینٹ اور صدرواہ کے علاقوں میں کی گئیں۔

راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 5 افراد کو حراست میں لے کر 23 لٹر شراب، آہنی مکہ اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، زیرحراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ گنجمنڈی، گوجرخان، ریس کورس، واہ کینٹ اور صدرواہ کے علاقوں میں کی گئیں۔

