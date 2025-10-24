راولپنڈی، 5 افراد گرفتار، 23 لٹر شراب، اسلحہ برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کی کارروائیاں، 5 افراد کو حراست میں لے کر 23 لٹر شراب، آہنی مکہ اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا، زیرحراست افراد کے خلاف کارروائیاں تھانہ گنجمنڈی، گوجرخان، ریس کورس، واہ کینٹ اور صدرواہ کے علاقوں میں کی گئیں۔
