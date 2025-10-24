راولپنڈی شہر کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری ، جگہ جگہ نرسریاں
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پی ایچ اے کی جانب سے شہر بھر کے پارکس اور گرین بیلٹس کی سجاوٹ، خوبصورتی اور عوام کو بہترین تفریحی اور۔۔۔
سکیورٹی کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ڈی جی احمد حسن رانجھا کی خصوصی ہدایات پر پی ایچ اے شہر بھر کے پارکوں،اہم شاہراہوں کی گرین بیلٹس اور چوک چوراہوں کی تزئین و آرائش کا کام سر انجام دے رہا ہے، مختلف نرسریز میں پودوں اور خوش رنگ پھولوں کی نگہداشت کا کام بھی باقاعدگی سے جاری ہے۔