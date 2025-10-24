صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی شہر کی خوبصورتی کیلئے اقدامات جاری ، جگہ جگہ نرسریاں

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پی ایچ اے کی جانب سے شہر بھر کے پارکس اور گرین بیلٹس کی سجاوٹ، خوبصورتی اور عوام کو بہترین تفریحی اور۔۔۔

 سکیورٹی کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ڈی جی احمد حسن رانجھا کی خصوصی ہدایات پر پی ایچ اے شہر بھر کے پارکوں،اہم شاہراہوں کی گرین بیلٹس اور چوک چوراہوں کی تزئین و آرائش کا کام سر انجام دے رہا ہے، مختلف نرسریز میں پودوں اور خوش رنگ پھولوں کی نگہداشت کا کام بھی باقاعدگی سے جاری ہے۔

