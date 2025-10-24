صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد، (نیوز رپورٹر) پی ٹی سی ایل نے انجینئرنگ اور سسٹم انٹیگریشن کمپنی، سمارٹ ایم ای پی کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے۔

پی ٹی سی ایل گروپ نے ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے کے اپنے عزم کے تحت گزشتہ روز جائیٹکس گلوبل 2025 میں اعلان کیا کہ انٹرنیٹ آف تھنگز کور پلیٹ فارم ایک جدید ترین آئی او ٹی ایپلی کیشن اینیبلمنٹ پلیٹ فارم ہے ، جو دنیا بھر میں لاکھوں آئی او ٹی کنکشنز کے انتظام میں ووڈافون کے بین الاقوامی تجربے کو پی ٹی سی ایل کے مقامی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور سپورٹ کے ساتھ یکجا کرے گا۔ آصف احمد گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر پی ٹی سی ایل و یوفون اور ندیم ملک چیف ایگزیکٹو آفیسر سمارٹ ایم ای پی نے جائیٹکس گلوبل 2025دبئی کے دوران شراکت کے معاہدے پر دستخط کئے۔

