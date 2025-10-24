صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت موسمیاتی تبدیلی کا برفانی چیتے کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کا عزم

  • اسلام آباد
وزارت موسمیاتی تبدیلی کا برفانی چیتے کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کا عزم

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) دنیا بھر میں عالمی یومِ برفانی چیتا منائے جانے کے موقع پر وزارتِ ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے اس نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی جانور کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔

میڈیا ترجمان اور ماحولیاتی وائلڈ لائف ماہر سلیم شیخ نے کہا کہ برفانی چیتا، جسے پہاڑوں کا بھوت بھی کہا جاتا ہے ، دنیا کے سب سے نایاب اور خطرے سے دوچار بڑے جانوروں میں سے ایک ہے ۔ حکومت مقامی برادریوں، سائنسی ماہرین اور قومی و بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے اس کے مسکن کے تحفظ اور بقا کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ جنگلی حیات کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد، ماحول دوست سیاحت، اور موسمیاتی لحاظ سے پائیدار ترقی کو قومی ترجیح بنانا ناگزیر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایمرسن یونیورسٹی کا مالی بحران سنگین،ڈیلی ویجز کی تنخواہیں رک گئیں

میلسی:پیرا فورس کا تجاوزات کے خاتمے کیلئے گرینڈ آپریشن

خانیوال میں شرپسند عناصر و غیر قانونی افراد کیخلاف اتحاد

محرر پولیس اور عوام کے درمیان پہلا رابطہ، ڈی پی او

ریاست کی رِٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی،عثمان طاہر

میاں چنوں :بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ