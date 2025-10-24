وزارت موسمیاتی تبدیلی کا برفانی چیتے کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کا عزم
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) دنیا بھر میں عالمی یومِ برفانی چیتا منائے جانے کے موقع پر وزارتِ ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے اس نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی جانور کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
میڈیا ترجمان اور ماحولیاتی وائلڈ لائف ماہر سلیم شیخ نے کہا کہ برفانی چیتا، جسے پہاڑوں کا بھوت بھی کہا جاتا ہے ، دنیا کے سب سے نایاب اور خطرے سے دوچار بڑے جانوروں میں سے ایک ہے ۔ حکومت مقامی برادریوں، سائنسی ماہرین اور قومی و بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے اس کے مسکن کے تحفظ اور بقا کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ جنگلی حیات کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد، ماحول دوست سیاحت، اور موسمیاتی لحاظ سے پائیدار ترقی کو قومی ترجیح بنانا ناگزیر ہے۔