ملاوٹ مافیا ، قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایکشن ہوگا ،فوڈ اتھارٹی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق سے دودھ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔

ڈپٹی ڈاریکٹر کی جانب سے دودھ فروشوں کے مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کرائی گئی ،انہوں نے کہا کہ کی صحت اور تحفظ فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے ، خالص اور معیاری دودھ کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنائیں گے ، ملاوٹ مافیا اور قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن جرمانہ، کاروبار بند مقدمات درج اور لائسنس منسوخ کیا جائے گا۔

