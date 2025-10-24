اردن پولیس کے افسروں کا سکیورٹی ڈویژن کا دورہ
وفد کوسکیورٹی ڈویژن کے مرکزی نظام اور اس کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) اردن پولیس سروس اور نیشنل پولیس اکیڈمی کے سینئر پولیس افسران پر مشتمل وفد نے سکیورٹی ڈویژن کا دورہ کیا،ایس ایس پی سکیورٹی کیپٹن (ر) سید ذیشان حیدر نے وفد کا استقبال کیا اور انہیں سکیورٹی ڈویژن کے مرکزی نظام اور اس کی کارکردگی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی،وفد کو اسلام آباد پولیس کے مرکزی نظام، دفاتر کی ورکنگ اور کیمو نٹی پولیسنگ کے حوالے سے آ گا ہ کیا گیا، وفد کو شہر میں لگے کیمرہ جات اور پولیس کی موثر کارکردگی ،ملکی و غیر ملکی اہم شخصیات ،غیر ملکی وفود، ہائی سیکورٹی زون میں واقع سفارت خانوں اور اہم سرکاری عمارات کی سکیورٹی کے متعلق بھی بریف کیا گیا ۔