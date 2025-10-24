صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 25 کیس رپورٹ

  • اسلام آباد
مختلف ہسپتالوں میں 55 مریض زیرِ علاج ،سپرے ،فوگنگ مہم جاری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر،اپنے رپورٹر سے ) وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈینگی وائرس کے 25نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، رپورٹ کے مطابق 16 مریض دیہی علاقوں سے اور 9 شہری علاقوں سے تصدیق ہوئی ہے، ہائی رسک زونز میں 2,169 مقامات پر فوگنگ اور 974 مقامات پر سپرے کیا گیا،انسدادِ ڈینگی ٹیمز کی جانب سے شہر بھر میں مجموعی طور پر 47,283 انسپکشنز مکمل کی گی ہیں، شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 55 ڈینگی مریض زیرِ علاج ہیں۔

