صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3 ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3 ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف

ملک شاپس کی سیمپلنگ مہم جاری ،ملاوٹ پر 3 دکانیں بند ،ایک لاکھ کے جرمانے

راولپنڈی(نیوز رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے ملک شاپس کی سیمپلنگ مہم جاری ہے ۔ ملاوٹی دودھ کیخلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مری روڈ، صادق آباد اور کمرشل مارکیٹ کی ملک شاپس سے دودھ کے 13سیمپل لئے گئے جبکہ 11 سیمپل لیب رپورٹ کے مطابق فیل ہوگئے ۔ 3 شاپس کو دودھ میں خشک پاوڈر ملانے پر بند اور ان کیخلاف قانونی کاروائی کا آغاز کردیا گیا۔ ملک شاپس کو 1 لاکھ کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔3 ہزار لیٹر پاوڈر سے تیار کردہ دودھ تلف کردیا گیا۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاوٹی دودھ بیچنا جرم ہے ۔ کسی کو عوام کو ملاوٹی دودھ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری کسی بھی شکایت کہ صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہریوں کی سہولت کیلئے ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی

مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

مون سون میں بہتر کارکردگی ، ملازمین کو کیش انعامات دینے کااعلان

ایل ڈی اے : متعدد ملازمین عرصہ سے ایک ہی سیٹ پر براجمان

ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے پر چیف سیکرٹری طلب

یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ