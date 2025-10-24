پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 3 ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف
ملک شاپس کی سیمپلنگ مہم جاری ،ملاوٹ پر 3 دکانیں بند ،ایک لاکھ کے جرمانے
راولپنڈی(نیوز رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے ملک شاپس کی سیمپلنگ مہم جاری ہے ۔ ملاوٹی دودھ کیخلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مری روڈ، صادق آباد اور کمرشل مارکیٹ کی ملک شاپس سے دودھ کے 13سیمپل لئے گئے جبکہ 11 سیمپل لیب رپورٹ کے مطابق فیل ہوگئے ۔ 3 شاپس کو دودھ میں خشک پاوڈر ملانے پر بند اور ان کیخلاف قانونی کاروائی کا آغاز کردیا گیا۔ ملک شاپس کو 1 لاکھ کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔3 ہزار لیٹر پاوڈر سے تیار کردہ دودھ تلف کردیا گیا۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاوٹی دودھ بیچنا جرم ہے ۔ کسی کو عوام کو ملاوٹی دودھ فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری کسی بھی شکایت کہ صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔