غذائی تحفظ کیلئے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ناگزیر، ملک رشید احمد
زرعی شعبے کو مضبوط بنا کر غذائی تحفظ، معاشی استحکام یقینی بنایا جا ئیگا ،وزیر مملکت
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر مملکت برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق ملک رشید احمد خان نے کہاہے کہ غذائی تحفظ کے حصول کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور وسائل کا مؤثر استعمال ناگزیر ہے ۔ پاکستان میں زراعت، لائیو سٹاک اور ماہی گیری کے شعبوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے جسے جدید زرعی ٹیکنالوجی، مؤثر مارکیٹنگ نظام اور کھلی تجارتی پالیسیوں کے ذریعے بروئے کار لانا ضروری ہے ۔ جمعرات کو ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیڈرل کمیٹی برائے زراعت کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا حالیہ سیلاب نے پنجاب میں فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، جس پر وفاقی و صوبائی حکومتیں مشترکہ طور پر تخمینے اور کسانوں کی بحالی کے اقدامات پر کام کر رہی ہیں، پاکستان کے زرعی شعبے کو مضبوط بنا کر غذائی تحفظ اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جائے گا۔