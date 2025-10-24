صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غذائی تحفظ کیلئے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ناگزیر، ملک رشید احمد

  • اسلام آباد
غذائی تحفظ کیلئے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ناگزیر، ملک رشید احمد

زرعی شعبے کو مضبوط بنا کر غذائی تحفظ، معاشی استحکام یقینی بنایا جا ئیگا ،وزیر مملکت

اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر مملکت برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق ملک رشید احمد خان نے کہاہے کہ غذائی تحفظ کے حصول کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور وسائل کا مؤثر استعمال ناگزیر ہے ۔ پاکستان میں زراعت، لائیو سٹاک اور ماہی گیری کے شعبوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے جسے جدید زرعی ٹیکنالوجی، مؤثر مارکیٹنگ نظام اور کھلی تجارتی پالیسیوں کے ذریعے بروئے کار لانا ضروری ہے ۔ جمعرات کو ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیڈرل کمیٹی برائے زراعت کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا حالیہ سیلاب نے پنجاب میں فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، جس پر وفاقی و صوبائی حکومتیں مشترکہ طور پر تخمینے اور کسانوں کی بحالی کے اقدامات پر کام کر رہی ہیں، پاکستان کے زرعی شعبے کو مضبوط بنا کر غذائی تحفظ اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہریوں کی سہولت کیلئے ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی

مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

مون سون میں بہتر کارکردگی ، ملازمین کو کیش انعامات دینے کااعلان

ایل ڈی اے : متعدد ملازمین عرصہ سے ایک ہی سیٹ پر براجمان

ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے پر چیف سیکرٹری طلب

یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ