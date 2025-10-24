صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر تعلیم سے خصوصی ایلچی یو این برائے روڈ سیفٹی کی ملاقات

  • اسلام آباد
تعلیمی اداروں میں روڈ سیفٹی کے فروغ، یواین کیساتھ تعاون پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے روڈ سیفٹی ژاں ٹوڈ نے ملاقات کی جس میں طلبہ میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی پیدا کرنے، تعلیمی اداروں میں روڈ سیفٹی کی تعلیم کے فروغ اور اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کے مزید مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ طلبہ کی فلاح و بہبود اور محفوظ مستقبل کیلئے روڈ سیفٹی بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ روڈ سیفٹی کی تعلیم کو قومی نصاب میں شامل کیا جا چکا ہے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خصوصی بچوں کے ادارے بھی روڈ سیفٹی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارتِ وفاقی تعلیم روڈ سیفٹی کے فروغ کیلئے اقوام متحدہ کے ساتھ قریبی تعاون کی خواہاں ہے۔

