نصرت بھٹو کی جمہوری جدوجہد تاریخِ کا سنہرا باب : پیپلز پارٹی
زندگی کا بڑا حصہ قید و بند میں گزارا، مگر حوصلے اور صبر کو کمزور نہ ہونے دیا ایسی جرات و ہمت دکھائی جسکی مثال نہیں ملتی، شیری ، ندیم چن ، خورشید شاہ
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلزپارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری ر حمن، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چن، مرکزی ترجمان پی پی پی شازیہ مری، سیکرٹری جنرل سید نیئر حسین بخاری، سید خورشید شاہ، روبینہ خالد، راجہ پرویز اشرف نے مادرِ جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی برسی پر خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو ایک عظیم، باہمت اور باحوصلہ لیڈر تھیں، زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند کی صعوبتوں میں گزارا، مگر ضیا آمریت کے ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اپنے حوصلے اور صبر کو کمزور نہ ہونے دیا، بے مثال جبر اور مصائب کے باوجود انہوں نے ایسی جرات و ہمت دکھائی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے ان کا نام جمہوریت کی جدوجہد میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی برسی پر پیغام میں کہا کہ بیگم نصرت بھٹو غیر معمولی حوصلے اور وقار کی حامل ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے قوم کی تاریخ کے سب سے تاریک دور میں بھی سربلند رہ کر جدوجہد کی ۔