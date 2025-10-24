صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرقہ واریت اور نفرت انگیز ی روکنے میں علما مدد کریں ، ڈی سی

  • اسلام آباد
مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کے عقائد کے احترام سے ہی معاشرتی استحکام ممکن ہے

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں تمام مکاتبِ فکر کے علمائے کرام، پولیس و ضلعی انتظامیہ کے افسران اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ ضلعی امن و امان کی مجموعی صورتحال، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ، اور صوبائی حکومت کی پالیسیوں پر عملدرآمد کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ معاشرے میں امن، برداشت اور بھائی چارے کے فروغ میں علمائے کرام کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے ۔ مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کے عقائد کے احترام سے ہی معاشرتی استحکام ممکن ہے ۔

علمائے کرام نے حکومتِ پنجاب کی جانب سے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل رابطہ اور تعاون جاری رکھا جائے گا تاکہ شہر میں فرقہ واریت اور نفرت انگیز مواد کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت کے مطابق مساجد میں سپیکر کے استعمال پر جاری ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ علمائے کرام نے ضلعی انتظامیہ کو یقین دلایا کہ وہ حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے اور امن دشمن عناصر کو ناکام بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ۔

