بھارت طاقت کے زور پر تحریک آزادی دبا نہیں سکتا، بیرسٹر سلطان
کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی ،کشمیر جلد آزاد ہوگا،یوم تاسیس پر پیغام
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)صدر آزادجموں و کشمیربیرسٹر سلطان محمود چوہدری نے یومِ تاسیس کے موقع پر پیغام میں کہا ہے کہ میں آج پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم آج کے دن اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی جاری ر ہے گی ،تحریک آزادی کشمیر کو لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے اپنے خون سے سینچا ہے ۔ بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ہر ظلم اور جبر آزما لیا، مگر وہ نہ تو پہلے کبھی ان کے عزم کو متزلزل کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ کشمیری عوام ہر صورت میں اپنی آزادی حاصل کرکے رہیں گے اور الحاق پاکستان کی منزل کو ضرور حاصل کریں گے ۔ وقت آ گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے ۔